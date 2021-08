"Hotel Paradise": Bibi w "Dzień Dobry TVN" szczerze o rozstaniu z Simonem: "ufałam mu najbardziej"

Ata Postek i Artur Sargsyan wygrali drugą edycję " Hotelu Paradise "! Do finału dążyli konsekwentnie, a odkąd się sparowali ani razu nie wystawili się na próbę, chociaż bywały momenty zwątpienia. Teraz już wiadomo, że zdobyli główną nagrodę, którą podzielili się na pół. Ata po finałowym odcinku dodała bardzo emocjonalny wpis. Dlaczego nie upuściłam kuli? - pisze. W wywiadzie z Party.pl zdradziła, że była bardzo blisko tego, by jednak to zrobić! Zobaczcie, co przeważyło w ostatniej chwili. Zobacz także: Czy Sonia i Łukasz zasługiwali na finał "Hotelu Paradise"? Artur odpowiada, a Ata... stawia mu publicznie ważne pytanie Ata podsumowuje finał "Hotelu Paradise 2" Beata Postek i Artur Sargsyan nie mieli sobie równych podczas finałowego odcinka "Hotelu Paradise". Zdobyli przeważającą liczbę głosów i musieli zaufać sobie na ostatecznej "ścieżce lojalności". Do samego końca nie wiadomo było, jak zakończy się drugi sezon. Uczestniczka podsumowała swoją balijską przygodę w sieci. Między innymi zdradziła, dlaczego ostatecznie nie rozbiła kuli na "ścieżce lojalności": Wygraliśmy @hotelparadise.tvn7 ! Wygraliśmy go razem. @artur.hotelparadise2 😍Wyjeżdżając na Bali powiedziałam „co ma być to będzie, na nic się nie nastawiam”. Nie miałam tam swojej strategii, nikogo nie udawałam, byłam sobą. Jestem wdzięczna, że trafiłam na tak wspaniałego partnera, z którym trzymaliśmy się do końca, a ta wygrana jest tego owocem. Dlaczego nie upuściłam kuli? Za dużo dobrego dostałam od Artura. Za co bardzo Ci dziękuje. To wspaniała przygoda, której nigdy nie będę żałowała. Dziękuje Wam za wszystkie pozytywne słowa i komentarze, które codziennie czytam...