Edward Miszczak skomentował medialne plotki o ewentualnej współpracy z Grażyną Torbicką. Od kiedy dziennikarka rozstała się Telewizją Publiczną, media wciąż spekulują, gdzie teraz będziemy mogli zobaczyć wielką gwiazdę. Ostatnio coraz częściej pojawiają się plotki, że tuż po formalnym zakończeniu współpracy z TVP, Grażyna Torbicka na stałe przejdzie do stacji TVN. Co na ten temat powiedział Edward Miszczak? Dyrektor programowy w rozmowie z Faktem nie ukrywa, że "rozmowy trwają".

Ja nie twierdzę, że nie rozmawiamy. Ale ja jestem odpowiedzialnym dyrektorem programowym i to muszą chcieć obie strony. Grażyna Torbicka nie jest osobą, którą można wziąć, wsadzić w ramówkę a potem wyłączyć telefon. To jest duża, wielka polska dziennikarka i w tej sprawie my musimy znaleźć miejsce a ona musi chcieć. Trwają rozmowy, ale bez presji i ciśnienia. Poprosiła, żebyśmy jej pomogli w festiwalu "Dwa brzegi". Dlaczego nie? Ja kocham festiwale, więc bez problemu to się wydarzyło. Jesteśmy tam mile widziani. A co do wspólnej pracy to jeszcze czas pokaże.