Giovanni to niezwykła postać 4. edycji "Hotelu Paradise". Uczestnik był w programie co prawda tylko chwilę, jednak zdążył naprawdę nieźle namieszać. Od samego początku nowy mieszkaniec hotelu dawał do zrozumienia, że jest bezkompromisowy i nie boi się mówić wprost tego, co myśli. Choć uczestnicy "Hotelu Paradise" starali się znaleźć z nim nić porozumienia, te chęci spełzły na niczym. Widzowie zaś przyglądali się Giovanniemu z nieskrywanym zaskoczeniem. Tymczasem w życiu uczestnika nastały niemałe zmiany. Giovanni odniósł się do swojego występu w programie i przy okazji pokazał, jak teraz wygląda. Co za metamorfoza! "Hotel Paradise 4": Giovanni zmienił fryzurę! Jest nie do poznania! Giovanni, choć w "Hotelu Paradise" spędził zaledwie kilka dni, nie zyskał sympatii jego mieszkańców. Chłopak od samego początku dawał do zrozumienia, że jego para mu się nie podoba , podobnie zresztą jak inne mieszkanki hotelu. Uczestnik podczas swojego pobytu w hotelu nie zjednał sobie nikogo i siłą rzeczy to właśnie on odpadł jako pierwszy z programu. Jego odejście zresztą też było bardzo burzliwe i skończyło się awanturą. Giovanni po swoim udziale w programie zyskał spore grono odbiorców na swoim Instagramie. Uczestnik postanowił więc pochwalić się swoją przemianą i opublikował zdjęcie, na którym nie przypomina samego siebie! Uczestnik zdecydował się zgolić brodę i skrócić włosy. W nowym wydaniu bardzo spodobał się widzom: Ogień, ogień! Gdzie masz brodę? 🙈🤷🏻‍♀️ Zmiana zdecydowanie na plus! Super fotka - komentują fani. A Wam jak się podoba Giovanii w nowym wydaniu? Wyświetl ten post na Instagramie....