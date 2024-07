Ewa Farna jako Beyonce w Lip Sync Battle! Artystka zgodziła się wziąć udział w nowym programie TVN emitowanym na Playerze, w którym w każdym odcinku spotykają się dwie gwiazdy i toczą ze sobą bitwę. Muzyczna bitwa nie polega na śpiewaniu, a na zrobieniu genialnego show i... ruszaniu ustami.

W jednym z odcinków mierzy się Ewa Farna i Staszek Karpiel-Bułecka. Oboje wystąpili do dwóch utworów. Jednym z tych, które wybrała Ewa, był hit Beyonce "End of time". Gwiazda pojawiła się na scenie w seksownej czarnej sukience i wysokich szpilkach. To jednak nie wszystko! Farna także perfekcyjnie odtańczyła układ inspirowany zagraniczną gwiazdą. Prowadzący byli naprawdę pod wrażeniem.

Wokalistka udostępniła ten występ na swoim profilu na Facebooku dla wszystkich fanów, którzy nie mają możliwości obejrzenia na platformie. Nam się bardzo podobało! A Wam?

Lip Syn Battle - o co w tym chodzi?

W każdym odcinku występują dwie gwiazdy, które lipsyncują (naśladują ruchy ust) po dwie piosenki. Wygrywa ta, która zrobi bardziej spektakularne show, a o zwycięstwie decyduje publiczność zgromadzona w studiu. Program wzorowany jest na amerykańskim formacie i pojawią się w nim największe polskie gwiazdy, m.in. Maffashion, Maja Bohosiewicz czy Czesław Mozil. Gospodarzami zostali znany wszystkim Piotr Kędzierski i Natalia Jakuła, ukochana Tomasza Iwana. Będziecie oglądać?

Ewa Farna jako Beyonce w Lip Sync Battle

Co to sie pojawiaja za potwornie stare artykuly?!;-O kochani spokojnie, jestem zdrowa, w dobrej kondycji glosowej a...

Posted by Ewa Farna on 29 styczeń 2016

