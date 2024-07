Kuba Wojewódzki w swoim programie z lubością nawiązuję do seksu niemal w każdej rozmowie. Apogeum jego upodobań był odcinek z Dodą, który potem dobitnie określiła piosenkarka. Przypomnijmy: "Penisomania!"

W najbliższym odcinku show dziennikarza zobaczymy dwie młode gwiazdy muzyki - Dawida Podsiadło i Ewę Farną. Wydawałoby się, że w ich przypadku seksualne aluzje pójdą do kąta, ale nic bardziej mylnego. Z zapowiedzi opublikowanej oficjalnie na stronie Wojewódzkiego wynika, że podtekst erotyczny został znów podkręcony do granic możliwości. Ku uciesze fanów Ewy, jej również udzielił się ten klimat, co udowodniła zalotnie poprawiając biust i masując swoje wydatne piersi. Zachwyt oczywiście podzielił również sam Kuba.

Zobaczcie seksowną Farną i jej biust u Wojewódzkiego. Będziecie oglądać?

