Katarzyna Zielińska była kiedyś kapitanką jednej z drużyn Kocham Cię, Polsko. Dzięki temu programowi zdobyła popularność, czy teraz podobają jej się nowi kapitanowie - Maciek Musiał i Tomasz Kammel w programie?

Widziałam dosłownie fragment, jak biegłam do mojego syna z mlekiem usypiając, więc zobaczyłam tylko Maćka Musiała, który bardzo dobrze się bawił i dobrze wyglądał. Podobało mi się, ale nie mogę powiedzieć nic więcej. Ale bardzo trzymam kciuki, Maciek mnie zastępuje? No to trzymam kciuki! - powiedziała Kasia Zielińska w rozmowie Party.pl.