Z wiekiem Roksana Węgiel coraz bardziej eksperymentuje ze stylizacjami. Najwyraźniej nie wszyscy fani chcą pogodzić się z tym, że piosenkarka jest już pełnoletnia. Warto przypomnieć, że gwiazda ma starszego o osiem lat partnera. Niedawno okazało się, że para jest już o zaręczynach. Niektórzy internauci wciąż chcą upominać wokalistkę i nieproszeni dzielą się radami życiowymi. Co na to Roksana Węgiel? Artystka powiedziała, jak reaguje na takie życzliwe komentarze.

Roksana Węgiel mówi o krytyce swojego wizerunku: "Nigdy nie miałam ciśnienia, żeby wyglądać na starszą"

Pod koniec maja dowiedzieliśmy się, że Roksana Węgiel zaręczyła się z Kevinem Mglejem. Wiadomość ta wywołała prawdziwą burzę wśród fanów wschodzącej gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Znaleźli się internauci, którzy zasugerowali, że relacja piosenkarki i jej narzeczonego rozwija się trochę w zbyt dynamicznym tempie. Nic dziwnego, ponieważ artystka wciąż dostaje sporo rad od życzliwych osób.

Wielu internautów nadal ma zastrzeżenia co do wizerunku Roksany Węgiel. Niektórzy fani uważają, że stylizacje nastoletniej gwiazdy są zbyt odważne. Na łamach "Faktu" wokalistka postanowiła odnieść się do tych zarzutów. Przypomniała wszystkim, że nie ma już 12 lat.

Zaczynałam w wieku 12 lat, teraz mam 18. Na przestrzeni tych wszystkich lat zmieniałam się i to jest naturalne, że każdy człowiek się zmienia, a najbardziej w tym przedziale wiekowym. Ta zmiana zadziała się u mnie naturalnie, więc nigdy nie miałam ciśnienia, żeby wyglądać na starszą. To po prostu tak się zadziało. Wiadomo, że są różne komentarze – przychylne i te mniej przychylne. Żyję w zgodzie sama ze sobą, więc jak komuś się to nie podoba, to trudno — powiedziała.

Najprawdopodobniej artystka niezbyt przejmuje się opinią przesadnie zatroskanych internautów i sama decyduje o swoim dorosłym życiu. Wiemy, że Roksana Węgiel remontuje nowe mieszkanie, w którym razem z narzeczonym wiją sobie ciepłe gniazdko. Trzeba przyznać, że odkąd Roxie osiągnęła pełnoletniość, wzbudza jeszcze większe zainteresowanie mediów.

