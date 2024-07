Mamy fragment drugiego odcinka "Małych Gigantów"! Tym razem opiekun jednej z drużyn, aktor Marcin Perchuć zagra ze swoją dziećmi w kalambury! Wszystko po to by wygrać dla swojej drużyny trochę punktów. Hasło? Muchy w nosie.

Dłubie w nosie, Gil w nosie, Czy mucha w nosie to przekleństwo? - zgadywały dzieci.

Jednak dzieci potrafią być bardzo kreatywne jeśli chodzi o skojarzenia! :) Wyszło zabawnie. Zobaczcie sami!

Emisja całego odcinka już dziś o 20.00 w TVN!

Mali Giganci - sezon drugi

Zobaczcie też zdjęcia z 2. odcinka programu! Jak wyglądali na planie Anna Dereszowska, Kuba Wesołowski, Marcin Perchuć, a także jurorzy: Kuba Wojewódzki, Katarzyna Bujakiewicz, Agnieszka Chylińska?

Oco chodzi w show "Mali Giganci"? W czasie castingów każdy opiekun wybiera do swojej drużyny dwoje wokalistów, dwoje tancerzy i dwoje maluchów. Jednak docelowo, każda drużyna może się składać tylko z jednego wokalisty, jednego duetu tańczącego oaz jednego malucha. W pierwszym i drugim odcinku programu „Mali Giganci”, to jurorzy z każdej dwójki wybierają jedno dziecko (lub duet), które wchodzi w do drużyny. W tych odcinkach nie ma jeszcze punktów. Punkty dzieciaki zbierają od trzeciego odcinka. Będziecie oglądać?

Marcin Perchuć ze swoją drużyną z Małych Gigantów.