W siódmym odcinku "Rolnik szuka żony" rywalizacja o serca rolników i jednej rolniczki się zaostrzyła. Najciekawiej było u Ani. Zaprosiła ona Jakuba na przejażdżkę kabrioletem, tak jak wcześniej Łukasza. Mariusz cieszył się, że to pewnie będzie przejażdżka w jedną stronę i pozbędzie się rywala. Ania jednak zaprosiła Jakuba na randkę i ewidentnie zaczyna go faworyzować.

Relacja z siódmego odcinka Rolnik szuka żony

Myślał pewnie, że to już jego ostatnie chwile w programie - śmiała się Ania. - Poczułam się z nim jak na prawdziwej randce. Onieśmiela mnie - powiedziała zadowolona.

Mariusz jest bardzo zazdrosny i nawet nie próbował tego ukryć. Jakub nie rozumiał, czemu Mariusz obraził się na niego, skoro takie są zasady programu.

Zachowuje się jak nastoletnia dziewczyna i strzelił focha - skwitował.

Jakub na randce z Anią. Pytanie czy wróci?

Rafał pojedzie tirem do ślubu?

U Rafała zostały dwie dziewczyny. Marta czuje, że Justyna zaczyna być dla niej groźną konkurentką i nic jej nie pomogła sukienka z napisem "Żona idealna", którą założyła. Marta do tej pory uchodziła za odważną , ale okazało się, że boi się... ptaków i nie mogła się przemóc, by wyjąć gołębie z klatki. Na randkę do lasu Rafał zabrał więc Justynę. A na niej Justyna zaczęła naciskać na niego, żeby się zadeklarował czy mu się podoba. Padło też pytanie o jego wymarzony ślub.

Pytanie jest tendencyjne. Moglibyśmy jechać motorami lub tirem do ślubu - wydusił z siebie w końcu.

Po tej randce jednak zdania są rozbieżne. Justyna twierdzi, że ona i Rafał pasują do siebie. A Rafał, że mają dwa różne charaktery. Ale zaczyna się wahać, kogo woli.

Żona powinna być chyba spokojna, zdystansowana, bo po osobie spontanicznej nie wiadomo czego się spodziewać - kombinuje dwudziestosiedmiolatek.

Grzegorz będzie nosić Anię na rękach

Dużo bardziej zdecydowany jest Grzegorz. Od samego początku wiedział, że najbardziej podoba mu się Ania.

Przy pani Ani to mógłbym klęknąć na jedno kolano - powiedział w pierwszym odcinku.

A Paulina już zrozumiała, że nie może stać na drodze do ich szczęścia.

On się bardziej nadaje dla Ani i ja to czuję. To nie jest facet dla mnie - powiedziała Paulina.

Odjeżdżając, życzyła im szczęścia i powiedziała Grzegorzowi, że powinien Anię nosić na rękach. Teraz czas pokaże czy w przyszłości czeka ich ślub...

Niespodzianka. Grzegorz już nie zwleka z decyzją! Ania!

U Roberta test z dojenia krów...

Tymczasem Robert zrobił swoim dziewczynom test z dojenia krów i znowu najbardziej zachwycony był Krystyną. Mimo że na randkę zaprosił Agnieszkę (grali w bilarda), a dziewczyna wróciła z niej cała w skowronkach twierdząc, że tak wyglądała jej wymarzona randka, to Robert cały czas mówi tylko o Krystynie.

Taka przerwa w pracy to ja rozumiem :)

... a u Eugeniusza wizyta w muzeum w Sromowie

Znowu wesoło było u pana Eugeniusza :).

Najpierw dziewczyny zrobiły mu nową fryzurę i prawiły mu komplementy, że jest podobny do Kirka Douglasa.

Eugeniusz zabrał swoje kandydatki do muzeum w Sromowie. Z dwoma nawet zatańczył oberka. Krystyna trochę się nadąsała, że w muzeum nie powinno się tańczyć i odmówiła mu.

Kiedyś, jak panna odmówiła kawalerowi, to się chłopak obraził i mówił innym, żeby jej nie brali - groził Genio :)

Na randkę sam na sam Eugeniusz zaprosił Liliannę, która w polu malowała maki. Zrobili sobie piknik na trawie, a Lilianna nawet próbowała namalować portret Genia. Ale nie obyło się bez trudnych pytań. Lilianna chciała wiedzieć czy się Eugeniuszowi podoba?

Jesteś kobietą z klasą. Takie kobiety lubię, z klasą, masz strój jak z XIX wieku, przepiękny - komplementował Genio.

Randka Liliannie tak się podobała, że powiedziała, że była najlepsza w jej 63-letnim życiu!

W zeszłym tygdoniu prosiliśmy Was o wymyślenie dialogu. Poszło świetnie. A ponieważ dobrego nigdy za dużo, w tym...

Niestety w następnym odcinku ktoś z kandydatów i kandydatek do serca rolników znowu pewnie będzie musiał pojechać do domu. Bo serce nie sługa...

"Rolnik szuka żony" już za tydzień w niedzielę o 21.30 na TVP1.