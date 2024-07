W szóstym odcinku "Rolnik szuka żony" emocji nie zabrakło. Były smutne pożegnania, ale też pierwsze pocałunki. Po tym jak zaproszono kandydatki i kandydatów do domów rolników, którzy zdecydowali, kto nie pasuje na ich partnerów życiowych.

Kto pożegnał się z programem Rolnik szuka żony?

Jak zwykle najostrzejsza i najszybsza była Ania. Najpierw zabrała kandydatów na łowienie ryb, a potem zaprosiła Łukasza na randkę kabrioletem. Okazało się, że była to randka w jedną stronę.

Mieszkasz na wsi, a jesteś do prac gospodarskich bardzo wycofany. Wiesz, że to działa na twoją niekorzyść? Kobieta musi mieć na kim się oprzeć. Dlatego przykro mi, ale musimy się pożegnać - powiedziała prosto z mostu Ania smutnemu Łukaszowi, który kompletnie się nie spodziewał, że na pierwszej randce zostanie odrzucony.

To prawie na pewno nie jest najlepsza randka Łukasza...

W grze o serce Ani pozostali Jakub i Mariusz. Atmosfera się zagęszcza. Jakub już skradł Ani całusa i tylko marzy, by pozbyć się Mariusza i zostać z nią sam na sam :).

U nas już w zasadzie pozamiatane. Za pół godziny zaczynamy! #rolnikszukazony #tvp1

Rafał nie znalazł wspólnego języka z ostrą Kamilą. Dziewczyna stwierdziła, że nie może dać facetowi szansy, skoro nie jest nią zainteresowany w 100%.



Ona miała na to wszystko totalny zlew. Gadka nam się nie klei - powiedział Rafał. - To ty nie lubisz ze mną rozmawiać - skwitowała dziewczyna. Męczymy się rozmawiając i przebywając ze sobą - dodała.

Kamila pożegnała się i odjechała. O względy Rafała walczą teraz bardzo zainteresowana nim Marta i Justyna, która po odjechaniu Kamili i kilku wspólnych chwilach w basenie z Rafałem będzie na pewno groźną rywalką.

Mroczny obiekt zauroczenia #rolnikszukażony #rolnikszukażony2 #tvp1

Swoich wyborów dokonał też Rafał z Rolnik szuka żony

Za to Grzegorz sprawdzał, jak dziewczyny radzą sobie w warsztacie przy naprawie maszyn i jak prowadzą kombajn. Rozpływał się nad Anią i jej postawą przy pracach rolniczych, mimo tego że jest krucha i delikatna.

Ania nieźle sobie radzi. Sama się o wszystko pyta, zagaduje. Nie tak jak Paulina i Mirella. A to o to chodzi, żebym mógł z kimś o tych rolniczych tematach porozmawiać - chwalił ją Grzesiek.

Grzegorz zabrał pod koniec dnia na spacer Mirellę i tam powiedział jej, że jest mu trudno, ale musi odesłać ją do domu.

Szanuję to i podziwiam - powiedziała ze spokojem Mirella. Choć potem już bez Grześka przyznała, że: - Nie wiem, co mu nie podpasiło.

Na placu boju została Ania i Paulina.





W tym odcinku trup (metaforyczny) ściele się gęsto. Grzegorz żegna Mirellę #rolnikszukazony #tvp1

A co wydarzyło się w domach u innych rolników? Najweselej było jak zawsze u Eugeniusza. Kiedy rolnik na chwilę udał się na badania kontrolne do lekarza, Lilianna, Stasia i Krysia postanowiły zmienić trochę wystrój jego domu. Zawiesiły obraz, postawiły dużo kwiatów, zrobiły przemeblowanie mając z tego dużo radości. Najlepiej bawiły się, malując mu bramę. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Eugeniusz miał największe szczęście do kandydatek na żonę. I na razie unika odpowiedzi, którą woli, bo wszystkie mu się podobają.

U Eugeniusza pełna chata.

Ale gdy Krystyna zabiera Eugeniusza na nordic walking, Eugeniusz pozwala sobie na więcej:

Kobieta, jak tak tyłeczkiem kręci, to jest trochę pociągające - mówi Eugeniusz.

Natomiast Robert zabrał swoje kandydatki na żonę do stadniny. Chciał, żeby spróbowały jazdy na koniu. Kobyła, na której miały jeździć była jednak rozdrażniona i nadepnęła na stopę Krystynie. Dziewczyny przestraszyły się i żadna już nie chciała spróbować jazdy konnej. Robert troskliwie zajął się nóżką Krysi i ją pierwszą zabrał na randkę. Pojechali rowerami na łąkę, gdzie Robert próbował wytłumaczyć Krysi, że taka wykształcona i odnosząca sukcesy dziewczyna, która już raz ze wsi się wyrwała, może nie odnaleźć się w niej na nowo. Krystyna uważa, że nie musi porzucać swojej pracy jako księgowa, gdyby została żoną rolnika. I aby przekonać go do swoich racji - pocałowała Roberta!

Niby chwilo trwaj, niby pięknie a tu nagle znienacka pojawia się księgowość...

Co wydarzy się w kolejnym odcinku? Dowiemy się już za tydzień w niedzielę o 21.30 na TVP1.

