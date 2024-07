Kto otrzyma immunitet w trzecim odcinku "Azja Express"? Tydzień temu z hitowym show stacji TVN pożegnali się Przemysła Saleta oraz Darek Kuźniak. Każdy kolejny odcinek programu wzbudza ogromne emocje! Nie tylko ze względu na ekstremalne sytuacje, w których stawiane są gwiazdy show-biznesu, ale też kultowe cytaty, które padają w "Azja Express". Zgodnie z formułą programu, w tym odcinku nie odpada nikt.

Azja Express, odcinek 3. Relacja NA ŻYWO.

W programie "Azja Express" gwiazdy podróżują po Azji, wykonują nietypowe zadania oraz walczą z własnymi słabościami i... konfliktami, które pojawiają się między nimi. Co wydarzy się w trzecim odcinku? Zaczynamy relację na żywo!

W pierwszej edycji biorą udział:

Pascal Brodnicki z Pawłem Dobrzańskim

Renata Kaczoruk i Weronika Budziło

Hanna Lis i Łukasz Jemioł

Iza Miko i Leszek Stanek

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan

Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska

Michał Żurawski i Ludwik Borkowski

Na uczestników w wyznaczonych punktach wyprawy czeka gospodyni programu Agnieszka Woźniak-Starak.

Pamiętacie drugi odcinek? Relacja z 2. odcinka "Azja Express". Lis i Jemioł byli ostatni. Ale to nie oni odpadli. Sprawdź kto!

21:30 - Zaczynamy! Kolejne starcie gwiazdy - kontra ekstremalna podróż po Azji! Kto dzisiaj zabłyśnie? I przede wszystkim... co zabawnego dziś powie Małgorzata Rozenek?

21:32 - Uczestnicy przenoszą się w góry. Wyścig trwa! Będą musieli zaprzyjaźnić się z miejscowymi, poznać ich zwyczaje i kulturę. Ale to nie wszystko! Później czeka ich poduszkowa wojna. Na najlepszych czeka immunitet.

21:34 - Zaczynamy wyścig! Para, która dziś zdobędzie immunitet, nie podlega eliminacji. Będą podróżować z lokalnymi kobietami. Agnieszka Woźniak-Starak prosi, by uczestnicy zwrócili uwagę na to, jak kobiety są ubrane. Każda z kobiet wybiera sobie programową parę, z którą będzie podróżować. Do przejechania jest 65 kilometrów, a nagrodą jest amulet.

21:36 - Wszyscy szukają stopa, który dowiedzie ich na miejsce. Między Renią i Weroniką znów iskrzy!

21:37 - No to w drogę! Jest czas, żeby pomyśleć, na czym może polegać zadanie. Uczestnicy przyglądają się uważnie strojom lokalnych kobiet, starając się zapamiętać jak najwięcej. Na razie nie mają pojęcia na czym będzie polegało zadanie.

21:39 - Michał Żurawski i Ludwik Borkowski nie chcą zabrać ze sobą Agnieszki Włodarczyk i Marii Konarowska. Dziewczyny próbowały zatrzymać samochód, którym panowie podróżowali.

21:47 - Góralki zmienią teraz pięć elementów stroju. Uczestnicy muszą zgadnąć, co się zmieniło. Czym im się to uda?

21:48 - Małgorzata Rozenek i Radek Majdan pomylili się! Za karę czekają 5 minut i znów mogą zgadywać.

21:49 - Za drugim razem Małgosi i Radkowi się udaje. Hanna i Łukasz również rozwiązali zadanie. Podobnie jak Renata i Weronika. Góralki zostają w pałacu, pary ruszają dalej.

21:51 - Michał i Ludwik utknęli w połowie trasy. Udaje im się jednak znaleźć nowy transport. Agnieszka Włodarczyk i jej koleżanka również mają problemy z dotarciem do pałacu.

21:52 - Renia i Weronika znów się kłócą o sposób wykonania zadania! Weronika stara się nie wchodzić Renacie w drogę, jednak między dziewczynami wyraźnie iskrzy.

21:53 - Agnieszka i Maria docierają do pałacu, rozwiązują zadanie i ruszają w dalszą drogę.

21:54 - Pierwsze pary docierają do punktu kontrolnego. Jest to Małgosia i Radek oraz Hanna i Łukasz. Następnie Pascal z kolegą i Renia z koleżanką.

21:55 - Zadaniem jest poduszkowa wojna - popularna miejscowa gra. Jedna osoba z pary bierze udział w grze, a druga może przeszkadzać przeciwnikowi, rzucając w niego jajkami.

21:56 - Jako pierwsi walczą Radek i Paweł. Radek spada z drążka w pierwszej rundzie. Małgosia i Pascal nie rzucają w nich jajkami - zdecydowali się zrezygnować z tej możliwości. Wspierają swoich partnerów dobrym słowem. Radek spada po raz drugi, oznacza to przegraną.

21:58 - Jako drudzy walczą Łukasz i Renata. Wygrywa Renata. W finale Pascal zmierzy się z Weroniką. Pascal ma wątpliwości co do walki z kobietą, natomiast Weronika nie znosi rywalizacji. Weronika walczy ze łzami w oczach! Pascal prosi Renatę, żeby rzucała w niego jajkami. Pascal prawie nie uderza Weroniki, a jedynie poddaje się jej ciosom. Inni uczestnicy mają pretensje do Renaty, że rzuca jajkami, bo umówili się, że nie będą rzucać jajkami. Weronika wygrywa. Renata i Weronika zdobywają amulet.

22:05 - Dziewczyny jako bonus dostają samochód i 40 minut podwózki. Pozostałe pary ruszają w takiej kolejności, w jakiej przybiegły na metę. Muszą szukać flagi "Azja Express". Kolejny etap wyścigu - czas start!

22:16 - Uczestnicy ścigają się po górach. Trudno jest tu złapać stopa ze względu na mały ruch. Renacie i Weronice kończy się bonusowy transport. Łapią nowe auto i szczęśliwie jadą dalej. Dziewczyny w końcu się dogadują! Renata zauważa, że jeśli będzie im szło tak dobrze, to wszyscy je znienawidzą.

22:17 - Małgosia Rozenek zwierza się Radkowi, że marzy o spokoju. Myśli o domu, o tym, co by ugotowała. Małgosia płacze z tęsknoty za dziećmi. Mówi, że trzy dni to jej granica. Radek ją wspiera, przytula i całuje, by dodać jej otuchy. Jak oni się kochają!

22:20 - Pary dostają wiadomość, że wyścig zostaje zatrzymany. Pary starają się posilić i zorganizować sobie jedzenie. I jest kolejny kultowy cytat Małgorzaty Rozenek.

Gdybyśmy byli na Lazurowym Wybrzeżu, to ja bym ogarnęła wszystko w pięć minut. I transport, i nocleg, i jedzenie.

22:22 - Pary szukają noclegu. Michał Żurawski i Ludwik Borkowski znajdują dom i pokazują jego gospodyni film z udziałem Michała. Prawie wszyscy uczestnicy znaleźli miejsce do spania.

22:23 - Małgosia i Radek kupują zupki chińskie, żeby się posilić. Są zachwyceni ich smakiem. Hania i Łukasz są poczęstowani obiadem w domu, w którym znaleźli nocleg. Hanna narzeka na mięso.

22:25 - Małgosia i Radek będą spali w pustym, drewnianym budynku na podłodze. Perfekcyjna Pani Domu chwyta za miotłę i ogarnia przestrzeń. ;)

22:26 - Michał i Ludwik Borkowski będą spać nieopodal... chlewika. A Hania i Łukasz w... kurniku bez łazienki. Oboje są zawiedzeni. Zastanawiają się, co robić dalej.

22:28 - Iza i Leszek też zostali zaproszeni do rodziny na obiad. Cieszą się, że im się udało. Hania i Łukasz będą spać w hotelowej stołówce. Jest tam łazienka, więc miejsce jest zupełnie inne niż poprzednie. Zapada noc. Pora na odpoczynek przed kolejnym etapem.

22:29 - Zaczyna się kolejny dzień wyścigu. Poranek jest ciężki... Miejscowy tłumaczy Małgosi i Radkowi, że nie pozwolił im spać w domu, ponieważ panuje przesąd, że nie wolno przyjmować do domu na noc obcych par, nawet małżeństw.

22:30 - Przed uczestnikami kolejne zadanie. Muszą przyprowadzić na metę miejscową kobietę z niebieskimi palcami.

22:31 - Pascal szuka swojej "nerki". Między nim a jego partnerem iskrzy! Po raz pierwszy w programie, kłócą się. Zgubę udaje się znaleźć, jednak panowie nadal się spierają. W końcu wyścig wystartował. Pary szukają transportu. Nie jest łatwo. Małgosia Rozenek po raz kolejny powtarza, że chce już wrócić do domu, jednak po posiłku jej nastawienie się zmienia.

Jakaś nadzieja we mnie wstąpiła po tym pączku.

22:44 - Uczestnicy domyślają się, że niebieskie place góralek to efekt farbowania ubrań na kolor indygo. W tej części gór jeździ mało samochodów. Uczestnicy mogą przesiąść się na skutery.

22:48 - Pary są bardzo blisko siebie. Liczą się sekundy. Jednak żadnej z par nie udało się namówić kobiety z niebieskimi placami do pójścia z nimi.

22:49 - Małgosia i Radek jako pierwsi znajdują góralkę, która chce iść z nimi.

22:50 - Do wioski dojeżdżają pierwsze pary, jednak bez kobiet o niebieskich palcach. Renata i Weronika starają się znaleźć taką panią na miejscu. Hania i Łukasz farbują dłonie pani na miejscu. ;) Agnieszka Woźniak-Starak uznaje ich zadanie za zaliczone.

22:54 - Kto otrzyma dziś immunitet? Jako pierwsze na mecie były Renia i Weronika, jednak straciły czas na poszukiwaniu góralki. Immunitet wygrywają Hania i Łukasz! Cieszą się jak dzieci! Co za radość. Do tej pory byli zawsze na drugim miejscu, a w końcu udało im się wygrać. Mają zapewniony nocleg i jedzenie. Pozostałe pary muszą dalej jechać w trasę. Kolejny etap podróży przed nimi!

"Azja Express" to reality show oparte na holenderskim formacie „Peking Express”, w którym gwiazdy w towarzystwie zaufanego kompana wyruszają do południowej Azji. Mają przy sobie jedynie jednego dolara oraz zawartość swoich plecaków, muszą zorganizować wyżywienie, nocleg oraz transport. Podróżują przez: Wietnam, Laos, Kambodżę oraz Tajlandię. Spośród ośmiu startujących w programie par do mety dotrze tylko jedna.

Michał Żurawski narzekał na zapach swoich współpasażerów w czasie podróży stopem. ;)