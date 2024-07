Małgorzata Rozenek w nowym programie TVN razem z Agnieszką Szulim? Jak dowiedziało się Party.pl, Małgorzata Rozenek dostała propozycję wzięcia udziału w programie Azja Express!

Na razie wiadomo, że w programie wystąpi też Agnieszka Włodarczyk oraz - jak pisaliśmy - dziewczyna Kuby Wojewódzkiego, Renata Kaczoruk.

A co chodzi w show?

Azja Express (poprzednia nazwa to Orient Express) to format, w którym kilkoro uczestniczących gwiazd w parach, w ekstremalnych warunkach, musi dostać się z jednego miasta do kolejnego. Mając tylko jednego dolara w kieszeni, będą musieli ze swoim towarzyszem podróży użyć uroku osobistego, sprytu i wystawić na próbę swoją zaradność, by przetrwać i nie odpaść z show.

Prowadzącą program jest Agnieszka Szulim. Jak myślicie, czy Małgorzata Rozenek zdecyduje się by wziąć udział w show? Podobno wyjazd do kraju, w którym ma się rozgrywać program planowany jest już na połowie maja! Zostało mało czasu, by podjąć decyzję! Chcielibyście zobaczyć Małgosię w takim programie?

Małgorzata Rozenek ostatnio mocno ćwiczy czyżby do programu?

Małgorzata Rozenek ćwiczy ostatnio z trenerką personalną.

Małgorzata Rozenek powinna się zgodzić na wzięcie udziału w Azja Express? Na miesiąc musiałaby rozstać się ze swoimi synami.