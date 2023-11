5 z 8

W drugim zadaniu mogły wziąć udział tylko trzy pierwsze pary. Byli to: Marta i Staszek, Antoni i Paweł, Michał i Piotr. Zadanie polegało na przewiezieniu tuk tukiem 60 kanistrów od startu do mety. Walka była zaciekła, bo do wygrania był amulet o wartości 5 tysięcy złotych! Po ostrych zmaganiach walkę ostatecznie wygrali Michał i Piotr.

