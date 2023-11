A jak wyglądała ich pierwsza noc? Marta Wierzbicka przyznała, że to był ogromny stres!

My obydwoje byliśmy tak zestresowani pierwszą nocą, jeszcze trafiliśmy do motelu, gdzie ludzie przyjeżdżają sobie „poużywać”, „pobawić się”, a my tam nocujemy, bo to było jedyne miejsce, gdzie pozwolili nam spać. To po prostu było straszne dla nas. To łóżko! Razem! Tak krępujące… (…) Czuć w powietrzu, że nie wiem, co każdy oczekuje, że tam się wydarzy