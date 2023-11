Administratorzy oficjalnego profilu Antoniego Pawlickiego na Facebooku skomentowali sytuację:

Odnosząc się do medialnych doniesień i Waszych komentarzy na temat tego, co wydarzyło się w 6. odcinku programu Azja Express TVN, uważamy – podobnie jak Antoni – że formuła programu opiera się na rywalizacji, a program jest montowany tak, by wywołał jak najwięcej kontrowersji. To telewizyjne show, które ma przyciągać uwagę telewidzów i opinii publicznej. Chcemy także zauważyć, że w wielu artykułach opublikowanych w portalach internetowych pojawiły się nieprawdziwe doniesienia, jakoby Antoni użył w 6. odcinku programu sformułowania „pedał” w stosunku do innych uczestników programu. Takie słowo nie padło z jego ust, używał jedynie sformułowania „gej”.