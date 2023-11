7 z 9

Rano znów mordęga z sari i rozważania Łukasza i Joasi kto jest ważniejszy - mama czy tata. Joanna nie dała się przekonać, że facet też może mieć fajnie.

Gdy wszyscy ruszyli w drogę powrotną, Antek i Paweł musieli wykonać zadanie z poprzedniego dnia. Humory nie dopisywały, panowie wręcz zaczęli się kłócić. W końcu udało im się w parku strzelić fotkę z sarenkami.

Tymczasem pojawiło się zadanie na kolejny dzień? Jakie? Nauczyć się na pamięć starej klątwy! Bułka z masłem… No chyba, że trzeba się tego nauczyć w miejscowym dialekcie. A nie znają go nawet wszyscy miejscowi. Michał i Piotr wybrali metodę wykuć, a potam zapomnieć. Bo i po co im taka klątwa, dotycząca do tego bezpłodności.