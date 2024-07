Andrzej Sołtysik zastąpi Jarosława Kuźniara w programie "Dzień Dobry TVN"? Taką informację podał dzisiejszy "Fakt". Dla dziennikarza ma to być wielki powrót do telewizji śniadaniowej. Prowadził on już poranne pasmo TVN w latach 2007-2012. Sołtysik ma zająć miejsce po Jarosławie Kuźniarze, który całkowicie rezygnuje z pracy w stacji TVN. Dziennikarz przechodzi do portalu Onet.pl, w którym ma poprowadzić na żywo program publicystyczny. Będzie to dla niego powrót do dziennikarstwa informacyjnego, które najbardziej lubi. O swojej decyzji Jarosław Kuźniar poinformował swoich fanów na Facebooku.

Reklama

Nigdy nie sądziłem, że tak szybko będę musiał (chciał?) powiedzieć wam, że czas na nowe. Dla mnie osobiście bezcenny będzie powrót do dziennikarstwa informacyjnego - napisał dziennikarz.

Jarosław Kuźniar prowadził "Dzień Dobry TVN" zaledwie od września 2015 roku. Przeszedł do śniadaniówki z TVN24. Jak Andrzej Sołtysik sprawdzi się w roli prowadzącego poranne pasmo? Dowiemy się już wkrótce! Nowy prowadzący, prawdopodobnie podobnie jak Jarosław Kuźniar, będzie partnerem antenowym Anny Kalczyńskiej.

AKTUALIZACJA

Właśnie dostaliśmy e-maila od TVN-u, w którym stacja potwierdziła informacje "Faktu". "Wraz z Anną Kalczyńską poprowadzi codzienne wydanie programu", czytamy w oświadczeniu stacji.

Zobacz też: Kto zastąpi Jarosława Kuźniara w Dzień Dobry TVN? Zagłosuj na swoich faworytów!

Zobacz także

Jarosław Kuźniar kończy pracę w "Dzień Dobry TVN".

Reklama

Jego miejsce zajmie Andrzej Sołtysik?