Miliony widzów znają Monikę Mrozowską z serialu "Rodzina zastępcza", gdzie przez wiele lat wcielała się w postać Majki. Grała najstarszą córkę Kwiatkowskich, czyli Piotra Fronczewskiego oraz Gabrieli Kownackiej, i szybko podbiła serca widzów. A jak ona sama wspomina ten okres w swoim życiu?

Monika Mrozowska w dzieciństwie przez siedem lat śpiewała w zespole dziecięcym Fasolki, a później mogliśmy ją widzieć, chociażby w programach "Jak oni śpiewają", "Celebrity Splash" i "Agent – Gwiazdy" czy serialach "Hotel 52", "Klan" czy "Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny". Mimo upływu lat aktorka i tak najbardziej znana jest z "Rodziny zastępczej". W rozmowie z nami ujawniła jednak, że wcale jej to nie przeszkadza, a czas pracy na planie tej kultowej już produkcji wspomina bardzo dobrze.

- To było bardzo przyjemne doświadczenie. Aż czasami ciężko jest mi uwierzyć, że zaczęliśmy już ponad 20 lat temu. (...) To jest takie wzruszające dla mnie, że ciągle ludzie pamiętają ten serial. (...) To jest kawałek takiej mojej też historii, ja się absolutnie od tego nigdy nie odcinam. Wiem, że to się będzie za mną ciągnąć pewnie do końca życia, ale uważam, że to jest coś wspaniałego. Ja bardzo dobrze wspominam ten okres - powiedziała Monika Mrozowska w rozmowie z reporterem Party.pl.