"40 kontra 20": Robert przez przypadek zdradził, kogo wybrał w finale?! Fani w szoku

Choć finał "40 kontra 20" jeszcze przed nami, fani show nie mogą uwierzyć w to, co się stało! Robert Kochanek w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" ujawnił zakończenie programu!

Już w poniedziałkowy wieczór, 23 sierpnia, widzowie stacji TVN będą świadkami wielkiego finału pierwszego polskiego sezonu "40 kontra 20". W końcowym odcinku nie zabraknie wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Skąd taka pewność? Jak się okazuje, Senior show - Robert Kochanek - przez przypadek tuż przed finałem zdradził, jaką decyzję podjął w ostatnich sekundach programu. Kogo wybrał? Sprawdźcie!

"40 kontra 20": Robert Kochanek zdradził zakończenie show przed emisją finału

"40 kontra 20" to niezaprzeczalnie jeden z najbardziej emocjonujących i zaskakujących miłosnych programów w ramówce TVN. Przez ostatnie tygodnie mogliśmy śledzić losy tytułowych pięknych i pewnych siebie "czterdziestek", jak i energicznych, zjawiskowych "dwudziestek" musiały przez ostatnie dni walczyć ze sobą o zainteresowanie oraz względy dwóch panów: Juniora - Bartosza Andrzejaka i Seniora - Roberta Kochanka, którzy zamieszkali w rajskiej posiadłości na słonecznej Krecie w towarzystwie kilkunastu piękności.

Co ciekawe, to wcale nie charyzmatyczny młody model, lecz światowej sławy tancerz, znany z "Tańca z Gwiazdami" cieszył się większym zainteresowaniem wśród pań. Korzystając z tej sytuacji, Robert zmyślnie uwodził wszystkie swoje faworytki, doprowadzając przy tym do licznych spisków, karczemnych awantur, a nawet wojny matki i córki.

KADR Z PROGRAMU "40 KONTRA 20"

By tego było mało, tuż przed finałem Senior najpierw pozbył się z programu Lindy, by w kolejnym odcinku wyrzucić z dalszej gry Kingę, która od pierwszego odcinka uchodziła za jego największą faworytkę. Tym samym w finale "40 kontra 20' u boku Roberta znajdą się wyważona doktor Beata oraz energiczna Marta. Którą z nich wybierze Robert?

W najnowszym odcinku "Dzień Dobry TVN" zarówno Senior, jak i Junior "40 kontra 20" zasiedli na kanapach śniadaniówki, gdzie opowiedzieli o swoich doświadczeniach z miłosnym show. Ku zaskoczeniu prowadzących, Robert przez przypadek zdradził, jak zakończyła się jego przygoda z programem.

"40 kontra 20": Robert Kochanek przez przypadek zdradził, kogo wybrał w finale

Robert Kochanek i Bartosz Andrzejak niedawno byli gośćmi w "Dzień Dobry TVN". W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami finałem "40 kontra 20", panowie zostali zapytani przez prowadzących o to, jakie mają wrażenia po powrocie z rajskiej, greckiej rezydencji, a także jakie mieli motywacje by zgłosić się do tak kontrowersyjnego show.

Zupełny przypadek, ale nie uznaje przypadków, więc stwierdziłem, że dlaczego nie. Kolejne doświadczenie w obcowaniu z kobietami. Życie w willi było szansą na poznanie kogoś, być może na przyszłość - wyznał Robert Kochanek.

Dorota Wellman zaczęła dopytywać, czego tancerz dowiedział się o sobie w programie oraz o to, czy to w ogóle możliwe, by znaleźć miłość w telewizji. Zanim Robert do końca usłyszał pytanie szybko odpowiedział:

Ja poznałem miłość swojego życia - wyznał Robert Kochanek. Chciałem poznać siebie. Muszę być na przykład bardziej stanowczy - dodał, szybko zmieniając temat.

Gdy dziennikarka zaczęła drążyć temat, Senior zorientował się, że powiedział za dużo i stwierdził, że wszystkiego dowiemy się w poniedziałkowym finale.

Zapraszam na finał o 20 - odpowiedział krótko Robert.

Jak myślicie, która z finalistek "40 kontra 20" okaże się "miłością jego życia"?

Do finału "40 kontra 20" Robert Kochanek zaprosił pewną siebie "dwudziestkę" Martę, która po licznych słownych bataliach z Kingą, doszła aż końcowego odcinka show.

Mat. prasowe

W finale znalazła się również pewna swojej kobiecości "czterdziestka" Beata, która dopiero w ostatnich dniach przed zakończeniem show zaczęła otwierać się na znajomość z Seniorem.

Ponad to, w finale znajdą się również Patrycja oraz Iza, wybrane przez Bartka. Wszystko wskazuje również na to, że nowa piękność - Agata - także zajdzie aż do finału. Którą z nich wybierze Robert? Cóż, pozostaje nam oczekiwać na ostatni odcinek sezonu "40 kontra 20", którego emisja odbędzie się w poniedziałek, 23 sierpnia o godz. 20:00 na antenie TVN 7.