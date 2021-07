"40 kontra 20": Linda nie chce by jej matka całowała się z Robertem. Iza nie odpuści córce

Pobyt w " Hotelu Paradise " kosztuje Sonię wiele emocji. Kiedy już zaczynała czuć coś do Roberta, Monika dostała możliwość przemieszania duetów. Pomimo tego, że zmiany dotknęły wszystkich uczestników, najbardziej ucierpiała na tym Sonia, która jest przerażona wizją, że Monika zmanipuluje Roberta, w wyniku czego to właśnie ją wybierze na "rajskim rozdaniu". Do tej pory obawiała się tylko jej, jednak okazuje się, że jeszcze większym zagrożeniem może okazać się... Magda! Dziewczyny wraz z Robertem wzięły udział we wspólnej randce, która doprowadziła najmłodszą uczestniczkę do płaczu! Co się wydarzyło? Zobacz także: "Hotel Paradise": Marietta o nowym związku Chrisa! Co sądzi o jego dziewczynie? "Hotel Paradise 2": Co dalej z relacją Soni z Robertem? Czy Magda stanie im na przeszkodzie? Losy uczestników zmieniają się z dnia na dzień. W "Hotelu Paradise" wszystkie chwyty są dozwolone. Tutaj nie chodzi tylko o miłość ale także o pieniądze! Sonia obawia się najbliższego "rajskiego rozdania". Czy Monika na dobre odbierze jej Roberta? Wczorajsza "puszka pandory" nie była najszczęśliwsza dla zauroczonej w Robercie uczestniczki. Wypowiadając się na temat Moniki i Soni pomylił imię tej drugiej! Z Moniką mam dobry kontakt, zobaczyłem u niej coś więcej - zaczął niefortunnie mając na myśli Sonię, a nie jej rywalkę - Muzycznie, artystycznie jest do mnie podobna, więcej nas łączy - dodał. Czy to spowodowało, że Sonia poczuła się jeszcze bardziej niepewnie? Niefortunna pomyłka Roberta to nie była jedyna przykra niespodzianka, która ją spotkała z jego strony. Uczestnicy mieli możliwość wskazania dwóch uczestniczek, z którymi chętnie wybraliby się na randkę. Robert jako pierwszą wskazał Sonię, a...