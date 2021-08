"40 kontra 20" jest reżyserowane? Patrycja odpowiedziała

Patrycja Markowska jest trenerką w programie „The Voice Of Poland”. Prowadzi w nim zaciętą rywalizację o względy uczestników podczas przesłuchań w ciemno z pozostałymi jurorami. Największą konkurencję stanowi dla niej Justyna Steczkowska . Obie panie wielokrotnie na wizji zabiegały o względy wokalistów, eksponując swoje kobiece walory. Patrycja, chcąc jeszcze lepiej wypaść przed kamerami, postanowiła skorzystać z usług ulubionego fryzjera gwiazd. Nie ona pierwsza ucieka się do takich tricków. Zobacz: Grycan, Siwiec, Zielińska i Farna mają tego samego fryzjera . Marek Sierzputowski od dawna cieszy się ogromną popularnością i uznaniem znanych pań ze świata show-biznesu. Jest on odpowiedzialny za wizerunek królowych polskiej estrady m.in. Dody i Edyty Górniak . Najwyraźniej Markowska pozazdrościła im image’u i także postanowiła skorzystać z jego porad. - Patrycja zatrudniła stylistę fryzur, który pracował z największymi polskimi gwiazdami. A przede wszystkim z Edytą Górniak i Dodą – podaje „Fakt”. Okazuje się, że gwiazda, aby zachwycić swoją fryzurą jest skłonna wydać sporą sumę. Za jedną wizytę w salonie Sierzputowskiego można zapłacić nawet 1 000zł. Czy Markowska odważy się na równie radykalne zmiany fryzury, co Honorata Skarbek? Zobacz: Honey zmieniła fryzurę Zobaczcie, jak prezentują się wszyscy jurorzy "The Voice Of Poland":