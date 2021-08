Ania z "Rolnik szuka żony" w programie zachwycała nie tylko swoimi perfekcyjnymi stylizacjami, ale i idealną figurą - Ania jest bardzo szczupła, co lubi podkreślać romantycznymi kobiecymi sukienkami . Jaki jest sekret jej idealnej sylwetki? Czy musi się katować na siłowni i stosować jakąś specjalną dietę? Okazuje się, że nie! W rozmowie z Party.pl Ania z "Rolnik szuka żony" zdradziła, co robi by tak wyglądać. Okazuje się, że w jej przypadku tak naprawdę nie potrzeba wiele, ponieważ Ania jest naturalnie szczupła i nigdy nie miała problemu z wagą. Uprawiam dużo sportu dla kondycji, bo na pewno nie chciałabym schudnąć! Wręcz przeciwnie, niestety tak już mam, że ciężko jest mi przytyć - zdradziła w rozmowie z Party.pl Ania. Po tym wyznaniu mamy wrażenie, że część kobiet znienawidzi Anię z "Rolnik szuka żony". W końcu każda z nas chciałaby mieć te "dobre geny", żeby zawsze być szczupłą ;-) Ale nie oszukujmy się, dobre geny to nie wszystko - Ania jest na co dzień bardzo aktywna, co dodatkowo powoduje, że nie ma problemów z wagą. Zobacz także: Po rozstaniu z Jakubem Ania z "Rolnik szuka żony" spędza Walentynki w Rzymie! Z kim? Zobaczcie zdjęcia Ania z "Rolnik szuka żony" jest bardzo szczupła. Jak wyznała w rozmowie z Party.pl, tak naprawdę nie robi zbyt wiele, by tak wyglądać. Zazdrościmy! Zobacz także: Ania z "Rolnik szuka żony" radzi przyszłym uczestniczkom programu! Czy żałuje udziału w show? Okazuje się, że to zasługa nie tylko dobrych genów, ale i ćwiczeń! Ania chodzi od czasu do czasu na siłownię, by zadbać o swoją kondycję. Wyświetl ten post na Instagramie. ...