"40 kontra 20": Za nami finał show! Kogo wybrał Robert, a kogo Bartek? Wyniki! 

Za nami wielki finał pierwszej edycji "40 kontra 20" na TVN 7! W walce o względy Roberta i Bartka zostało już tylko kilka pań. Dziś senior i junior zadecydowali, która z nich zdobyła ich serca! Do show zaś wróciła Kinga Zapadka! Zobaczcie koniecznie, co się wydarzyło.

W poprzednim odcinku, tuż przed finałem, Robert Kochanek zdecydował, że Kinga pożegna się z show, ostatecznie skreślając szansę na jej wygraną. W finale show Agata, uratowana przez Kochanka, oddała jej jednak swoje miejsce!

Tym samym Kinga została w show i mogła dalej walczyć o Roberta!

Potem przyszedł czas na szczerą rozmowę Kingi i Roberta, choć mówiła głównie Zapadka:

Kinga: W tym momencie to co się wydarzyło, jest idealnym podsumowaniem Twojego ostatniego zachowania. Powiem Ci, jak to widzę. Od początku dawałeś mi sygnały, nie wiem czy świadomie czy nie. Wszystko co robiłam, robiłam zgodnie ze swoimi uczuciami. Każdy dotyk, każde słowo, byłam w pełni świadoma, a Ty nie do końca. Takie przez trzy tygodnie mówienie mi, "że pięknie wyglądasz, piękne masz to, to..." a nagle jest: "bo źle się ubierasz, bo błyszczysz...". Przyjmowałam to z pokorą, bo mi na Tobie zależało.

Robert: Czasu przeszłego używasz teraz

Kinga: I teraz na górze zrozumiałam, że to co robiłam, zostało wyrzucone do śmietnika przez Ciebie i zdawałem sobie sprawę z tego, że jesteśmy w grze. Ale czasami serce pękało mi na pół. Bo ja się nie lubię dzielić. Zagryzałam zęby i myślałam sobie: "Kinga, to tylko gra".

Robert: Gramy dalej?

Kinga: Ja dla żadnej miłości i dla żadnego mężczyzny nie będę tracić swojej godności.