Eliminacja Lindy z "40 kontra 20" była szokiem nie tylko dla widzów show, ale też jego uczestników. Piękna jasnooka piękność była bowiem okrzyknięta największą faworytką Seniora, nic więc dziwnego, że jej odejście z programu wywołało łzy u pozostałych pań. Teraz, po emisji wielkiego finału, zjawiskowa córka Izabeli przekazała fanom radosną nowinę. Linda jest zakochana! Gwiazda miłosnego hitu TVN 7 pokazała w sieci swojego partnera. Podobny do Seniora z "40 kontra 20"? Zobacz także: "40 kontra 20" jest reżyserowane? Patrycja odpowiedziała "40 kontra 20": Linda znalazła miłość po zakończeniu show Gdy tylko Linda pojawiła się na planie "40 kontra 20", skutecznie pomieszała szyki swoim rywalkom. Co ciekawe, z czasem okazało się, że dziewczyna jest córką Izabeli , atrakcyjnej "czterdziestki", która również walczyła o względy Juniora - Bartosza Andrzejaka oraz Seniora - Roberta Kochanka . Przebojowa i pewna siebie "dwudziestka" niemal w mgnieniu oka zawróciła w głowie Seniorowi, który wybierał ją podczas każdego "Dnia Decyzji". Z czasem Linda coraz zaciekle walczyła o względy Roberta. Pokłóciła się z Kingą , a nawet weszła na wojenną ścieżkę z własną matką , a wszystko po to, by zdobyć serce Seniora. I gdy wydawało się, że to właśnie Lida zajdzie aż do wielkiego finału "40 kontra 20" , nagle stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Robert wyrzucił Lindę z programu . Jesteś tak krystaliczna, tak czysta w tym wszystkim co robisz. Nie wiem, na ile ty mnie poznałaś, ale ja lubię wyzwania, a tu jest tak za prosto. To jest dla mnie niemożliwe. W tym momencie nasza przygoda się kończy - mówił w programie Robert. Cała sytuacja sprawiła, że pozostałe uczestniczki...