"40 kontra 20": Robert na romantycznym zdjęciu z Kingą. Fani: "Skąd bierzesz te złote myśli"

Kinga Zapadka i Robert Kochanek z "40 kontra 20" wreszcie mogą cieszyć się swoim związkiem bez obowiązku ukrywania się przed ludźmi. Chętnie pokazują archiwalne zdjęcia, które udało im się zrobić przez mijające właśnie wakacje. Zakochany gwiazdor TVN pokazał właśnie nowe zdjęcie z piękną uczestniczką "40 kontra 20", a czytając jego wyznanie miłości fani pytają:

Skąd Ty bierzesz te złote myśli?

Przy okazji Robert Kochanek podsumował wakacje z Kingą Zapadką. Będzie zachwycona!

"40 kontra 20": Zakochany Robert Kochanek o Kindze Zapadce

Początkowo mało kto dawał szansę związkowi Kingi Zapadki i Roberta Kochanka w "40 kontra 20". Nawet uczestniczki uważały, że intencje ich koleżanki względem programowego "Seniora" nie są szczere. Kinga jednak nie przejmowała się i walczyła o to, co czuje. Kiedy Robert postanowił wymeldować ją z willi, ani przez chwilę nie spojrzała na Bartka Andrzejczaka inaczej, niż na zwykłego znajomego. Roberta również ciągnęło do Kingi, chociaż za wszelką cenę szukał powodów, aby urwać tę relacje. Gdy tuż przed finałem zdecydował, że Kinga odpada z programu, zainterweniowała Agata, która oddała jej swoje miejsce. Na odchodne zasugerowała, że powinni przemyśleć to, co ich łączy i nie decydować w emocjach. Ten gest Agaty sprawił, że Kinga i Robert wykorzystali drugą szansę i wyszli z programu, trzymając się za ręce.

Od powrotu z planu "40 kontra 20" do emisji finału sezonu w telewizji minęło aż dwa miesiące i w tym czasie zwycięzcy programu musieli ukrywać swoje uczucie. Kindze i Robertowi to się udało, chociaż fani podejrzewali już, że mogło im się udać. Teraz, gdy wszystko już jest jasne, mogą bez skrępowania dzielić się swoją miłością w sieci. Zaczęły się pojawiać ich pierwsze wspólne zdjęcia, a Kinga opowiedziała o tym, jak spędzali pierwsze miesiące związku w ukryciu. Dziś Robert Kochanek podsumował te z pewnością wyjątkowe wakacje na Instagramie:

Dzisiaj mamy ostatni weekend wakacji, także spędźcie go z uśmiechem, aktywnie i żeby pozostało jak najwięcej wspomnień z tych wakacji. Czy one były tak samo wesołe i zwariowane jak moje? Mam nadzieję - przyznał.

Instagram @robertkochanek.official

Nowe romantyczne zdjęcie Kingi i Roberta z "40 kontra 20"

Na profilu Roberta Kochanka z "40 kontra 20" pojawiło się również kolejne urocze zdjęcie z Kingą, które opisał romantycznym cytatem:

"Człowieka szczęśliwego można poznać po tym, że jest kochany przez tych, których najbardziej szanuje i podziwia"

Niektórzy fani aż nie poznają Roberta z "40 kontra 20":

Ale znaczna większość fanów z radością obserwuje rozwijającą się relację zwycięzców "40 kontra 20" i nie szczędzi im komplementów:

- Kibicowałam wam od początku programu😍 dużo Szczęścia!

- Dużo ❤️❤️❤️❤️❤️dla Was

- Szczęściarze z was ❤️

- Najlepsi trzymam za was mocno kciuki 😍

- Obyście byli ze sobą jak najdłużej i razem szczęśliwi ❤️❤️ pozdrawiam was robaczki 😘😘

Instagram @kinga_40kontra20

Kinga i Robert z "40 kontra 20" dzięki "40 kontra 20" zyskują coraz większą popularność i sympatię widzów. Po dwóch miesiącach ukrywania związku, chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami i opowiadają, jak spędzali pierwsze miesiące razem po powrocie z Krety do Polski. Tuż po finale, jeszcze będąc na Krecie deklarowali:

- Nasza przygoda to się dopiero zaczyna, bo zobaczcie, kto tutaj stoi, po takiej bardzo dużej, burzliwej analizie w mojej głowie mówię: "kurczę to będzie Kinga" a z resztą będziemy już pracować poza programem na neutralnym terenie i mam nadzieję, że się dogadamy, co myślisz?

- Mam dużą nadzieję i będę osobiście się starać, żeby budować naszą relację... Zawstydziłam się

Okazuje się, że powrót do codzienności im służy i udało im się zrobić wszystko, aby ta relacja tylko się umacniała.