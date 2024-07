Kolejny dzień wyprzedażowych szaleństw! Dziś znaleźliśmy dla was rzeczy, którymi uzupełnicie swoją zimową garderobę. Wciąż szukasz idealnego płaszcza, ciepłego swetra, a może masz ochotę na supermodne futerko? Teraz możesz kupić je nawet o połowę taniej!

Sweter Topshop, ok. 114 zł (było: 315 zł)

Kamizelka z futerka River Island, ok. 200 zł (było: ok. 375 zł)

Szerokie spodnie typu culottes New Look, ok. 30 zł (było: 99 zł)