Nawet najbardziej fantazyjny manicure nie będzie wyglądał dobrze, jeśli nie zadbacie o odpowiednią pielęgnację paznokci. Mało zróżnicowana dieta, szkodliwy wpływ detergentów i predyspozycje genetyczne mogą wpłynąć na osłabienie płytek. Rozwiązanie? Dostarczanie organizmowi niezbędnych składników i dbanie o ochronę dłoni to nie wszystko. Stawiając na odżywkę do paznokci o nowoczesnej formule, zapewnicie im zdrowy połysk i gładką powierzchnię.

Reklama

Problem łamliwych i cienkich paznokci może dotyczyć każdej z nas! Wiedzą o tym Ada Fijał i Joanna Orleańska, które nie kryją, że dobrze dobrana odżywka jest absolutnym must-have'm.

Party.pl

„W czasie pracy na planie zdjęciowym zdarza się, że zmieniam kolor manikiuru kilka razy dziennie. Dlatego miałam problem z osłabionymi i łamliwymi paznokciami”, mówi Ada. Gwiazda testowała wiele produktów, ale ostatnio znalazła swój ulubiony. „Już po pierwszych dwóch tygodniach kuracji stan moich paznokci wyraźnie się poprawił, są mocniejsze i bardziej odporne na częste zmiany koloru lakieru i działanie zmywacza."

Aktorka Joanna Orleańska przerabiała to samo. „W mojej pracy niezwykle ważny jest perfekcyjny wygląd. Dbam o zdrowe odżywianie i urozmaiconą w warzywa, owoce i soki dietę. Kiedy moje paznokcie zaczynają się łamać, co zdarza się na przykład na wiosnę, wiem, że moje dłonie potrzebują dodatkowego wsparcia”. Mowa o odżywce do paznokci o zaawansowanej formule. Na efekty nie trzeba długo czekać. „Moje dłonie szybko są znowu piękne i zadbane. Już po tygodniu stosowania widzę ogromną różnicę. Płytka jest gładka i błyszcząca, paznokcie już się nie łamią, a skórki są nawilżone. Polecam serdecznie (nie tylko swojej córce i mamie)”, dodaje Joanna.

P { margin-bottom: 0.21cm; }

Zobacz także

Kiedy już zakończycie kurację wybraną odżywką, możecie skupić się na zabawie, czyli eksperymentach z najmodniejszymi trendami sezonu. Inspirująca może okazać się nasza propozycja prostego, dwukolorowego manicure'u z graficznym wzorkiem, który odtworzycie w kilku krokach. To prostsze niż myślicie!

Party.pl

P { margin-bottom: 0.21cm; }

Krok 1: Stawiamy na modne w tym sezonie, pastelowe barwy, w szczególności te nawiązujące do oficjalnych odcieni Pantone 2016: rozbielonego błękitu „baby blue” i bladoróżowego „dusty pink”. Na początku pokrywamy płytki równomiernie dwiema warstwami lakieru w drugim z wymienionych kolorów.

P { margin-bottom: 0.21cm; }

Party.pl

Krok 2: Część paznokcia, która ma pozostać w bladoróżowym kolorze, zaklejamy kawałkiem papierowej taśmy.

Party.pl

Krok 3: Pokrywamy płytkę jasnoniebieskim odcieniem. Taśmę zrywamy zaraz po nałożeniu drugiego koloru, przed wyschnięciem lakieru.

Party.pl

Krok 4: Po kilkunastu minutach równomiernie pokrywamy paznokcie top coatem

Party.pl

P { margin-bottom: 0.21cm; }

Gotowe!

Reklama

Polecamy też: Seksowna opalenizna jak u Ewy Chodakowskiej? Zobacz, jak uzyskać ją szybko - i bezpiecznie!