Na premierze swojego nowego filmu „Ma Ma” Penelope Cruz zaliczyła stylową wpadkę! Nawet głęboki dekolt nie uratował stylizacji seksownej aktorki. Tym razem nie jest to suknia z sieciówki, jaką założyła na pooskarową imprezę - kreacja pochodzi z jesienno-zimowej kolekcji Michaela Korsa. Najlepiej prezentuje się spódnica: czarna, z wysokim stanem, ozdobiona piórami. Im wyżej, tym niestety gorzej: czarny pasek + góra na kształt bolerka z długim rękawem sprawiły, że talia Penelope Cruz dosłownie zniknęła - była tej samej szerokości co biust, który wyglądał na znacznie mniejszy niż zwykle. Poza tym... bolerko? Wyszło z mody kilka sezonów temu - podobnie jak połyskujące szpilki open toe na platformie. Z całości najbardziej podobały nam się... kolczyki! A może macie inne zdanie? Podoba wam się look Penelope?

Penelope Cruz na premierze filmu „Ma Ma’’

Aktorka założyła kreację Michaela Korsa, która niestety pogrubiła jej sylwetkę...

Tej stylizacji nie uratował nawet seksowny dekolt.