Jesienna ramówka Polsatu przyciągnęła wczoraj do Endorfiny mnóstwo gwiazd. Wśród nich m.in. Małgorzata Socha, Agnieszka Kaczorowska czy Aneta Zając. Zobacz: Gwiazdy na jesiennej ramówce Polsatu: Aneta Zając, Małgorzata Socha, Agnieszka Hyży GALERIA Dużym zainteresowaniem cieszyła się wczoraj Agnieszka Popielewicz . A właściwie - Hyży. P o ślubie prezenterka zmieniła nazwisko . Dlatego też Maciej Rock pod koniec części oficjalnej ramówki Polsatu określił prezenterkę nową gwiazdą Polsatu. Chodziło mu oczywiście o zmianę nazwiska: Witamy nową gwiazdę Polsatu - Agnieszkę Hyży! - zapowiedział Rock Sala wybuchła śmiechem, a Agnieszka przyjęła żart z dystansem: Wiedziałam, że tak będzie - mówiła. Grunt, to dystans! Zobacz: Agnieszka Popielewicz wraca do pracy po ślubie! Użyje nazwiska męża?