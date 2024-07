Na rozdaniu Telekamer 2016, Agnieszka Kaczorowska pozostała wierna swojemu ulubionemu stylowi - jej kreacja była jak wyjęta z turnieju tanecznego... Aktorka miała na sobie prostą, kobaltową sukienkę z dekoltem i wysokim, sięgającym uda rozcięciem, która... była zbyt długa i plątała się pod nogami. Kreacja miała na ramieniu doczepioną cekinową ozdobę - podobny dodatek znalazł się na nadgarstku Agnieszki Kaczorowskiej. Do tego jasne szpilki oraz fryzura z włosami odgarniętymi na bok. Naszym zdaniem nic tu do siebie nie pasuje, a przede wszystkim nie pasuje do urody Agnieszki - kolory, fasony, niezbyt modne akcenty... A może macie inne zdanie? Oceńcie! Czy to była najgorsza stylizacja na gali Telekamery 2016?

Agnieszka Kaczorowska na gali rozdania Telekamer 2016

