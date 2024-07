Agnieszka Kaczorowska po sukcesach w "Tańcu z Gwiazdami" chce wykorzystać swoją popularność. Ale nie do zbijania kasy... Postanowiła poprowadzić charytatywnie warsztaty taneczne dla dzieci. Aktorka po zakończeniu programu szuka nowych wyzwań i - jak widać - znajduje. Brawo!

Nowy projekt Agnieszki Kaczorowskiej

Gwiazda chce propagować taniec towarzyski i aktywność ruchową, dlatego zdecydowała się poprowadzić warsztaty. Co ciekawe, Kaczorowska nie weźmie za to żadnych pieniędzy - zrobi to całkowicie charytatywnie. Jak udało się dowiedzieć Party.pl, akcja planowana jest na trzy najbliższe miesiące - po dwa spotkania w każdym. Pierwsze warsztaty odbędą się w grudniu, w jednej z podwarszawskich szkół.

Będę się spotykać z dzieciakami, ponieważ chcę propagować taniec i zarażać tą pasją innych, zwłaszcza dzieci. Może komuś się to bardzo spodoba i zacznie tańczyć - wyznała gwiazda w rozmowie z Party.pl

Podoba Wam się ta inicjatywa?

