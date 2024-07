Swing dress, czyli modna rozkloszowana sukienka, jest doskonałą propozycją na wesele lub na inną uroczystość, wymagającą eleganckiego ubioru. Idealnie podkreśla kształty i dobrze prezentuje się podczas tańca. Swing dress najlepiej komponuje się klasycznym trenczem, kopertówką i subtelną biżuterią.

Swing dress, czyli rozkloszowana sukienka o długości midi (do kolan), została stworzona, jako strój przeznaczony do amerykańskiego tańca towarzyskiego – swingu – tańczonego do muzyki jazzowej. Klasyczny model tej sukienki charakteryzuje się stosunkowo głębokim dekoltem, wiązaniem na szyi oraz deseniem w kropki.

Elegancka stylizacja na wesele - swing dress w wersji klasycznej

Swing dress jest sukienką, która najlepiej prezentuje się na kobietach o sylwetce klepsydry, bo podkreśla wąską talię i duży biust, a jednocześnie maskuje szerokie biodra. Idealnie sprawdzi się na wesele, ponieważ efektownie prezentuje się w tańcu. Wbrew pozorom nie jest ona zarezerwowana tylko dla młodych kobiet o dziewczęcej urodzie. Mogą ją nosić także panie po 30. i 40. roku życia. Jednakże w tym wieku lepiej postawić na elegancki model sukienki, np. w kolorze burgundu, granatu czy błękitu. Do takiej stylizacji można dobrać klasyczną kopertówkę oraz subtelną biżuterię. Dobrze sprawdzą się także czółenka, najlepiej w kolorze cielistym, ponieważ wydłużają nogi. W chłodniejsze dni warto postawić również na trencz lub marynarkę.

Rozkloszowana sukienka midi w wersji młodzieżowej

Rozkloszowana sukienka o długości midi prezentuje się dobrze również na nastolatkach o dziewczęcej figurze. Podkreśla ich subtelność, delikatność i właściwą dla wieku frywolność. W takim przypadku dobrze sprawdzi się swing dress z tiulowym dołem i koronkową aplikacją na górze. Warto pomyśleć również o rozkloszowanej sukience, wykonanej ze śliskiego materiału, np. satyny czy z jedwabiu. Ponadto młode kobiety mogą wybrać swing dress o nietuzinkowym kolorze, np. neonowym czy pudrowo-różowym. Do tego typu sukienki można założyć efektowne dodatki, np. długie kolczyki, subtelny naszyjnik, torebkę w kształcie ust lub serca, kolorowe baleriny lub sandały na niewielkim obcasie oraz skórzaną ramoneskę.