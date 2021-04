Oto szafa Pauliny Sykut-Jeżyny z sieciówek. Wiosenne kurtki jeansowe, płaszcze, buty i dresy za grosze. Wiemy, gdzie je kupić!

Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami. Pogoda za oknem nie dopisuje, ale my już szukamy inspiracji do wiosennych stylizacji. W tym sezonie stawiamy na klasykę w odświeżonej wersji. Dodajemy szczyptę koloru i wzorów do naszych szaf. Przywołujemy wiosnę plisowaną spódnicą w kwiaty i klasycznym trenczem. Zainspirowaliśmy się szafą modnej Pauliny Sykut-Jeżyny, która zawsze wygląda oszałamiająco. A więc jeśli chcesz odświeżyć swoją szafę na nadchodzący sezon, to mamy dla Ciebie kilka perełek, które z pewnością przypadną Ci do gustu.

JEANSOWA HISTORIA

Kurtka jeansowa, to klasyka gatunku. W szafie każdej z nas powinien się znaleźć choćby jeden egzemplarz tego okrycia. Pasuje zarówno do spodni jak i do sukienki. Jest świetną bazą większości stylizacji wiosenno-letnich. W tym sezonie Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na kolor oraz wzór.

KLASYCZNA MARYNARKA

Marynarka, to kolejny must have każdej szafy. Pasuje zarówno do jeansów, klasycznych cygaretek oraz dresów. Nasz wybór padł na beż, który świetnie wkomponuje się w Twoją szafę. To inwestycja na lata, która sprawdzi się o każdej porze roku.

WIOSENNA WERSJA PŁASZCZA

Zgodnie w całej redakcji stwierdziliśmy, że trencz to wiosenna miłość każdej z nas. Pasuje dosłownie do wszystkiego, z romantyczną spódnicą w kwiaty stworzy stylizację boho, a z jeansami codzienny look w stylu gwiazd. To kolejny klasyk, który nigdy nie wyjdzie z mody.

WE FRANCUSKIM STYLU

Za sprawą Jeanne Damas kardigany stały się wielkim hitem Instagrama. Każda it girl wie, że to najmodniejsza część garderoby. My zakochaliśmy się w połączeniu z jeansami z wysokim stanem. Odrobina francuskości w Twojej szafie doda każdej stylizacji kobiecości.

Z DZIURAMI CZY BEZ?

Od kilku sezonów najmodniejsze jeansy są o kroju mom jeans. Wyciągnięte z mody lat 90. przypadły do gustu kobietom na całym świecie. Świetnie podkreślają kobiece kształty oraz pasują do każdego typu sylwetki. To stylowa alternatywa dla klasycznych rurek.

Z NUTĄ BOHO

Plisowana spódnica w kwiaty, to gorący trend każdej wiosny. Sprawia,że nasza sylwetka jest bardziej kobieca, my wyglądamy stylowo,a oczy wszystkich przechodniów są skierowane właśnie na nas. Długość midi będzie pasowała każdej z nas, do tego dorzuć biały t-shirt, trencz na wierzch i stylizacja gotowa.

KOSZULA NA CO DZIEŃ

Kiedyś koszule kojarzyły się z odświętnym dniem, apelem w szkole lub rozmową o pracę. Dziś, to najmodniejszy element każdej kobiecej szafy. Jeśli jesteś znudzona noszeniem białego t-shirtu, zamień go na koszulę. Może być biała o prostym kroju lub wzorzysta, każda wersja będzie modnym wyborem. Przy wyborze postaw na jasny kolor, który rozjaśni Twoją twarz i świetnie skomponuje się z resztą garderoby!

DRES W MODNEJ WERSJI

Od roku stał się naszym najlepszym przyjacielem. Towarzyszy w domu oraz na spacerze, dlatego warto postawić na dobrą jakość i kolor! Mowa o dresie, w trakcie pandemii nasza szafa powiększyła się o kilka nowych modeli, dlatego zgodnie stwierdziliśmy, że to must have szafy. W tym sezonie stawiamy na mocny kolor oraz lekko oversize’owy krój. W połączeniu z jeansową kurtką lub trenczem stworzy miejską stylizację w stylu it girls!

Jeśli szukasz nowości do swojej szafy zainspiruj się naszym zestawieniem modnych ubrań. Paulina Sykut-Jeżyna, to niekwestionowana ikona stylu, dlatego wybraliśmy kilka perełek z jej szafy.