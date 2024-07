1 z 12

Znalazłaś już prezent dla brata, kolegi z pracy lub ukochanego? Jeśli nie - musisz się pospieszyć, bo Dzień Chłopaka już jutro - 30 września! Zamiast kolejnego kubka wybierz coś, co go zaskoczy i... ucieszy! Nie rozstaje się ze swoim telefonem, a może zawsze marzył o kinie domowym? Podaruj mu projektor do smartfona (będzie musiał złożyć go sam!). Dba o sylwetkę, a zdrowe posiłki przygotowuje w domu? Z pewnością spodoba mu się stylowy - i bardzo męski - lunchbox. Pielęgnacja zarostu zajmuje mu więcej czasu niż Tobie ułożenie fryzury? Elegancki zestaw dla brodacza sprawdzi się idealnie. Zobacz najbardziej oryginalne pomysły na prezent z okazji Dnia Chłopaka!

