Wraz z pierwszymi dniami lata, na ulicach zagościły nowe trendy. Są świeże, są lekkie, są jak muśnięcie morskiej bryzy. W naszych szafach nie może zabraknąć pięciu trendencji ze światowych wybiegów. Odrobina sportowego stylu, który przestał być zarezerwowany wyłącznie na siłownię, zgrabnie będzie przeplatać się z szalonym, kojarzącym się z beztroskimi wakacjami, stylem boho. Romantyczki będą zachwycone zwiewnymi sukienkami z nutką rustykalną, a wielbicielki minimalizmu z pewnością postawią na biel od stóp do głów. Wolisz wygodny casual? Świetnie! Trend na denim może zostać Twoim ulubionym tego lata!

Reklama

Jak dbać o ubrania w każdym w tych trendów? Oto unikatowy poradnik!

1. Athleisure

materiały prasowe

Athleisure - to propozycja dla kobiet, które tak bardzo kochają sport, że ze swoimi sportowymi ubraniami najchętniej nie rozstawałaby się nawet w biurze i podczas wieczornej imprezy. Nie oznacza to jednak, że do biurowców i salony wkraczają legginsy i obcisłe topy. Trend na sportowe ubrania to unikatowe, niezwykle stylowe połączenie sportowego z eleganckim. Wygody z szykiem.

Zobacz także

2. Boho

Fotolia

Boho - która z nas nie ma w sobie odrobiny szaleństwa, które zachęca do noszenia spódnic w długości maksi, ażurowych bluzeczek lub szerokich spodni typu dzwony? Trend na styl boho to jednen z najmodniejszych w tym sezonie! Idealny na lato, kiedy możemy spędzać sporo czasu na świeżym powietrzu, będąc blisko natury. Ubrania w stylu boho często wykonane są z oddychającego z zgodnie z rytmem naszego ciała lnu. Ta naturalna, doskonała na lato tkanina wymaga specjalnego traktowania, by zachowała swój urok i właściwości na długi czas.

3. Rustic Romance

Fotolia

Rustic Romance - a gdyby tak wakacje na prowansalskiej wsi? Kamienne domy, wszechobecna lawenda i cykady, a wśród nich Ty w delikatnej sukience i słomkowym kapeluszu! Romantyczki w tym roku są wniebowzięte! A wszystko za sprawą dyktatorów mody, którzy w tegorocznych trendach przewidzieli miejsce dla sentymentalnych dusz. Lekkie, ozdobione falbanami, ażurami i przezroczystościami sukienki to gloryfikacja kobiecości!

4. White

Fotolia

White - trend na biały total look powraca niemal każdego lata! Dlaczego? Bo minimalizm doskonale sprawdza się w czasie upałów, a do tego... świetnie podkreślą letnią opaleniznę! Biel kojarzy się z malowniczymi greckimi miasteczkami, obłokami na niebie i... pysznymi śmietankowymi lodami! Nie ma nic piękniejszego niż śnieżnobiała, jedwabna bluzka na opalonym ciele.

5. Denim

Fotolia

Denim - wciąż na topie! W tym sezonie szczególnie ten jasny, jakby lekko sprany lub wyblakły od wielokrotnego suszenia na słońcu. Denim to trend totalny! Tego lata nie nosimy wyłącznie spodni czy szortów z tej tkaniny, ale również koszule, spódnice, sukienki, a nawet kamizelki.

Każda z nas jest inna. Jedna zakocha się w romatycznych, zwiewnych sukienkach, a inna w chłodnym minimalizmie w kolorze bieli. Różne są również tkaniny, z których wykonane są ubrania w każdym w tegorocznych trendów. By dłużej zachować ich trwałość i kolor ulubionych, warto postawić na odpowiednią pielęgnację. Odpowiednio zadbane ubrania będą nas cieszyć dłużej niż jeden sezon. Jak to zrobić? Przede wszystkim zapoznać się z informacją umieszczoną na metce. Każdy materiał wymaga odmiennego traktowania (temperatura wody, program prania, sposób suszenia). Stosując się do zaleceń producentów oraz używając odpowiednich produktów takich jak Ariel 3in1 PODS oraz Ariel w płynie, możemy mieć pewność, że ubrania długo będą wyglądały jak nowe. Jeśli jesteś nie tylko modną kobietą, ale również modną mamą, upewnij się, że produkty do prania przechowujesz w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Reklama

Zobacz też: Inspiruje cię trend na sportowy szyk w stylu gwiazd? Sprawdź, jak go nosić (jak najdłużej)! GALERIA.