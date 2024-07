7 z 7

Przedłużenie żywotności nowoczesnych materiałów w dużej mierze zależy od doboru odpowiedniego produktu pielęgnującego tkaniny. Technologia wykorzystywana w produktach Lenor wnika w poszczególne warstwy włókien, chroniąc je i – co za tym idzie – sprawiając, że ubrania w stylu athleisure na dłużej zachowają pierwotny kształt. Nie zapominajmy o zapachu! Nowości z linii Lenor Unstoppables pozwolą ci skomponować spersonalizowany aromat, który będzie towarzyszył ci podczas treningu.

Na czym polega innowacyjność płynów z linii Lenor Unstoppables? Po pierwsze, nie są... płynami. To „perfumy do tkanin” z prawdziwego zdarzenia, które wyróżniają nie tylko właściwości pielęgnacyjne, ale też forma perełek. Taka formuła produktu zapewnia aż do 12 tygodni świeżości ubraniom przechowywanym w szafie! Na uwagę zasługują też kompozycje: egzotyczny Bliss, luksusowy Lavish i morski Fresh. Łącząc ze sobą perełki o różnych zapachach, stworzysz spersonalizowane perfumy... do prania. :)

