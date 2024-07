Piotr Woźniak-Starak na poniedziałkowej gali "Perspektywy 2015" pojawił się w płaszczu podobnym do tego, który uwielbia Agnieszka Szulim. Jak widać połączyła ich nie tylko wielka miłość, ale też podobny gust :) Które z nich prezentuje się lepiej w skórzanym płaszczu?

Piotr Woźniak-Starak i Agnieszka Szulim mają podobny gust

Agnieszka Szulim już dawno została okrzyknięta ikoną stylu, a każda jej stylizacja jest dopracowana do perfekcji. Od kiedy producent filmowy, Piotr Woźniak-Starak zaczął pojawiać się u boku pięknej prezenterki, zaczął większą wagę przykładać do tego jak wygląda. I nie raz zaskoczył nas już swoją stylizacją! Do tej pory na galach pojawiał się w garniturach czy marynarkach. W poniedziałek na czerwonym dywanie pozował bez ukochanej, ale w bardzo stylowym wydaniu. Milioner zwykłą, casualową stylizację postanowił przełamać camelowym płaszczem, który jest bardzo podobny do tego od La Manii, który upodobała sobie dziennikarka. Musimy przyznać, że Starak w takiej luźniejszej stylizacji prezentuje się naprawdę nieźle.

Ciekawe, co o jego płaszczu powiedziałby Zbigniew Boniek, który wyśmiał płaszcz z futrem Grzegorza Krychowiaka...

