Omenaa Mensah zwróciła naszą uwagę swoją piękną jesienną stylizacją. I tym, że zdecydowała się na biały look tak rzadko spotykany o tej porze roku. Prezenterka założyła białe wąskie spodnie i białą bluzkę. Dodała do nich supermodne błyszczące buty w męskim stylu i… aż dwa szale. Jeden z nich to kultowy produkt marki Louis Vuitton (kosztuje ok. 1500 zł). Równie efektowna była duża torba Omeny pochodząca z kolekcji domu mody Gucci. Ten skórzany model utrzymany w kolorze ciepłego brązu kosztuje prawie 7000 złotych.

Jak wam się podobał ten look Omeny? I co sądzicie o bieli jesienią? A może Waszym ten kolor powinien być zarezerwowany wyłącznie na lato?

