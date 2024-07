Moda na lata 70. trwa w najlepsze. Gwiazdy bardzo lubią ten trend. Trudno się dziwić… nie ma nic bardziej efektownego niż zwiewne sukienki, frędzle, etniczne naszyjniki czy spodnie dzwony.

Reklama

Naszym zdaniem Halinka Mlynkowa świetnie czuje ten trend. Udowodniła to swoją ostatnią stylizacją na konferencji „Voice of Poland”. W modnym warszawskim klubie Temat Rzeka piosenkarka pojawiła się prostym zestawie…białej bluzce i dżinsowych dzwonach. Naszą uwagę przykuły zwłaszcza dodatki: złoty naszyjnik marki Beller z kolekcji GEOMETRIC i klasyczna skórzana torba na charakterystycznym kolorowym pasku domu mody Gucci. Jej cena robi wrażenie... to ok. 8600 złotych.

A wy jak myślicie, czy dobrze Halinie Mlynkovej w stylu lat 70.?

Zobaczcie: Mamy spot promujący „The Voice of Poland”! Producenci inspirowali się „Grą o tron” WIDEO

Zobacz także

Torba Gucci