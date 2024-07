Jak wygląda nowy dom George'a i Amal Clooney? Jedna z najsłynniejszych (i najpiękniejszych) par w showbiznesie przeprowadza się do Nowego Jorku! Państwo Clooney kupili luksusowy apartament w powstającym na Manhattanie 63-piętrowym wieżowcu - jego budowa ma zostać zakończona w przyszłym roku.

Ceny apartamentów w inwestycji ulokowanej naprzeciwko redakcji New York Post zaczynają się od 10 milionów złotych. Za najdroższy, dwupiętrowy penthouse zapłacić trzeba nieprawdopodobnie wysoką sumę 65 milionów dolarów, czyli ponad 250 milionów złotych! Czy właśnie to mieszkanie wybrali George i Amal? Zobaczcie, jak z zewnątrz prezentuje się budynek, w którym zamieszkają państwo Clooney. Nie możemy się doczekać, by zobaczyć, jak urządzą swoje luksusowe mieszkanie!

