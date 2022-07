Anna i Robert Lewandowscy nie zamieszkają w Barcelonie! Media donoszą, gdzie kupią dom 

Ostatnio wiele się dzieje w życiu Anny i Roberta Lewandowskich. Gwiazdy bawiły się w najlepsze, zaliczając najbardziej prestiżowe imprezy w Europie. W międzyczasie wypoczywały też na Majorce i Ibizie. Coraz więcej mówi się także o przeprowadzce trenerki osobistej i piłkarza do Barcelony w związku z transferem napastnika do katalońskiego klubu, który podobno już niedługo ma zostać ogłoszony oficjalnie. Jak na razie Robert Lewandowski formalnie wciąż jednak jest zawodnikiem Bayernu Monachium. Sportowiec wrócił do Bawarii, jednak nie zabrał ze sobą rodziny. Niemieckie media przekazały szokujące wiadomości. Anna Lewandowska wraz z córeczkami nie poleciała z mężem, ponieważ wcześniej gwiazdy otrzymały groźby śmierci! Głos zabrał bliski współpracownik napastnika. Robert Lewandowski nie zabrał rodziny do Monachium z powodu pogróżek! Nie wziął też udziału w treningu Ostatnio hiszpańska prasa przekazała, że Anna i Robert Lewandowscy rozpoczęli już przeprowadzkę do Barcelony . Saga transferowa polskiego napastnika wywołała nie tylko euforię, ale - jak się okazało - także bardzo niezdrowe emocje. Niemiecka prasa potwierdziła, że Robert Lewandowski niedawno otrzymał groźby śmierci. Sprawę skomentował już jego bliski współpracownik, Tomasz Zawiślak w rozmowie z "Bildem". Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy wrócili do córek. Pokazali jak spędzają czas z Laurą i Klarą Robert Lewandowski returned to Munich alone without his wife and kids due to several death threats he received online. He's hoping for his move to be completed quickly. No new offer from Barcelona so far [ @kerry_hau ] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 12, 2022 - Robert zawsze mógł liczyć na wsparcie kibiców Bayernu i ma dla nich wielki szacunek, ale wiele kłamstw, które wypłynęły na jego temat, spowodowało reakcje, które są niepokojące,...