Gwiazdy uwielbiają nas zaskakiwać! Tym razem zrobiła to Joanna Brodzik. Aktorka przefarbowała włosy na zimny blond i pochwaliła się nową fryzurą na Facebooku. Zmiana nie jest spektakularna, ale na plus! Widzieliście już fotkę?

Gwiazda podobnie jak Joanna Horodyńska postanowiła pobawić się odcieniami blondu. Właśnie dlatego swoje piękne fale nieco przyciemniła. Wygląda kobieco i z klasą. Nam Joanna Brodzik podoba się w obu wersjach. A Wam?

Zobacz: Joanna Brodzik i Paweł Wilczak odprowadzają dzieci do szkoły! Ale jakiej!​

Zobacz także

Mój nowy "inteligentny" kolor by Ola Oleczek Hair Stylist:-))) Na jesienne chłody najlepszy blond nowy! A jaki jest Wasz sposób na jesień? ;-)Ola Oleczek Hair Design;-)

Posted by Joanna Brodzik on 28 września 2015