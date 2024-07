1 z 6

Ewa Kasprzyk to kobieta, która żadnych wyznań się nie boi. Aktorka trenowała tajski boks, występowała w "Tańcu z gwiazdami", podróżowała po całym świecie. Jest bardzo odważna i lubi zmiany, dlatego ostatnio postanowiła nieco zmienić swój wygląd. Jak? Aktorka podcięła włosy i zafarbowała je na ciemniejszy kolor. Teraz ma nową, młodzieżową i odważną fryzurę. Po raz pierwszy zaprezentowała ją, podczas wizyty w programie "Pytanie na śniadanie". W studiu TVP, podobnie jak podczas nagrania "The Voice of Poland", w którym wzięła udział jej córka Małgorzata, Kasprzyk pojawiła się ze swoim (przesłodkim) psem. Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia!