Natalia Siwiec zmieniła fryzurę i już tak nie wygląda. W środę gwiazda wybrała się do swojego ulubionego fryzjera i zdecydowała się na zmianę w swoim wyglądzie. Ostatnio mogliśmy podziwiać Natalię Siwiec w jaśniejszych włosach z blond refleksami. Teraz modelka postanowiła wrócić do koloru z początków swojej kariery, czyli czerni. Fryzjer nieco też wycieniował włosy, a Natalia wygląda bardzo młodo i kobieco. Paparazzi przyłapali ją tuz po wyjściu z salonu, kiedy to na selfie próbowała uwiecznić swoją małą metamorfozę.

Zobaczcie kolejne zdjęcia! Podoba Wam się taka zmiana?

