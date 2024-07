1 z 5

Natalia Kukulska wystąpiła w weekend w programie „Pytanie na Śniadanie". Kultowa wokalistka opowiedziała tam o swoich doświadczeniach z macierzyństwem i o kobiecości. Ale czy ktokolwiek mógł słuchać tego co mówiła Natalia kiedy miała na sobie ten odjechany kombinezon?

Wiemy co to za projekt. I nie – to nie Balenciaga ani Vetements – tylko polska projektantka! Zajrzyjcie do galerii aby się dowiedzieć kto go zaprojektował i ile kosztuje.