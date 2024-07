Kiedy Natalia Klimas pojawia się na salonach, zawsze wygląda perfekcyjnie. Dopełnieniem jej stylizacji jest idealny makijaż. A raczej był. Od jakiegoś czasu gwiazda pokazuje się bez makijażu albo bardzo delikatnie podkreśla swoją urodę. Ostatnio pojawiła się na imprezie jednej z sieci sklepów kosmetycznych - naturalna, z twarzą nietkniętą kosmetykami. W wywiadzie dla newseria.pl zdradziła, skąd taka zmiana:

Im jestem starsza, tym częściej mi się to zdarza, tym bardziej mam po prostu luz taki trochę ze sobą i jakiś taki dystans do siebie. To jest bardzo miłe uczucie i cały czas się tego uczę. To jest takie uwalniające, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Jak możesz naprawdę z taką prawdziwą swoją buzią wyjść na ulicę.