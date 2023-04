Natalia Kukulska na zakupach bez grama makijażu. Nowe ZDJĘCIA PAPARAZZI

Natalii Kukulskiej nie trzeba przedstawiać nikomu. To niewątpliwie jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich wokalistek o bardzo bogatym dorobku. Od swojego “dorosłego” debiutu i płyty “Światło” artystka przeszła długą muzyczną drogę, rozwijając się jako wokalistka, autorka tekstów, współkompozytorka i współproducentka swoich płyt. Nie inaczej było w przypadku najnowszego albumu Natalii zatytułowanego „Halo tu Ziemia”. Nowoczesne, odważne w brzmieniach kompozycje stworzone zostały przez Natalię w kolektywie z Michałem Dąbrówką, Archie Shevskym i Marcinem Górnym. Ideą całej płyty był zapis żywych emocji i muzycznych pomysłów, będących efektem wspólnego grania podczas muzycznego wyjazdu całego zespołu w góry. Tam powstała większość piosenek. Dzięki temu album ma w sobie żywiołowość, rodzaj koncertowej energii, ale również nie ucieka esencja, czyli jakość kompozycji. "Halo tu Ziemia" to zbiór oryginalnych i nieszablonowych utworów często wyrywających się z przewidywalnych form produkcyjnych. Czuć dojrzałą kreację i zabawę dźwiękiem, a zarazem wszystkie eksperymenty brzmieniowe są jedynie przyprawą do przekazu treści. Trzonem tej płyty są kompozycje i teksty, których oryginalność nie zostawia obojętnym słuchacza. Analogowe, mięsiste brzmienia syntezatorów i żywa, dynamiczna perkusja, a do tego charakterystyczny, coraz mniej uładzony, chropowaty wokal Natalii to zupełnie nowa, progresywna odsłona Artystki. W warstwie lirycznej bywa dowcipnie, nawet autoironicznie ale nie brakuje powagi i refleksji. Poszukiwanie duchowości - to o tym jest ta płyta. Album - “Halo tu Ziemia” wieńczą słowa piosenki pt. ”Rekonstrukcja” - “Podnieść na duchu muszę ducha (…) bo wciąż na ducha jest posucha”. Koncert Natalii Kukulskiej w Warszawie Trasa koncertowa „Halo tu Ziemia” to doskonała okazja do tego aby...