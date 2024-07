Purpurowy róż już od kilku sezonów jest jednym z najmodniejszych kolorów. Można go wkomponować w stylizację na wiele różnych sposobów. Dobrze sprawdzi się zarówno jako tzw. total look, np. w postaci garnituru lub sukienki, jak i element ubioru, w formie marynarki, spodni, spódnicy czy bluzki.

Reklama

Purpurowy róż przełamany fioletem jest barwą królewską, dlatego też kojarzy się z władzą, bogactwem i szlachectwem. Zapisał się on w taki sposób w historii, ponieważ purpura, była barwnikiem kosztownym, pozyskiwanym z rzadkich gatunków małż.

Stylizacje na wesele w kolorze purpurowego różu – co wybrać sukienkę czy garnitur?

Ubrania w kolorze purpurowego różu są przeznaczone dla kobiet pewnych siebie, ponieważ barwa ta działa magnetyzująco i przyciąga wzrok wielu osób. Z racji tego idealnie sprawdzi się w stylizacji na wesele czy inną uroczystość, wymagającą eleganckiego ubioru. Sukienka w kolorze purpurowego różu nie powinna mieć dodatkowych ozdobników, np. cekinów, ponieważ sama w sobie jest już dość zdobna. Warto wybrać model przełamany, np. czarnymi wstawkami lub elementami koronkowymi. Kobiety, które cenią sobie oryginalność, zamiast sukienki na wesele mogą założyć garnitur w kolorze purpurowego różu. Do takiej stylizacji warto dobrać jasną bieliźnianą bluzkę oraz buty i torebkę w takim samym kolorze.

Bluzka, spodnie, spódnica i marynarka w kolorze purpurowego różu – stylizacje casualowe

Purpurowy róż jest kolorem, który dobrze sprawdzi się nie tylko na eleganckie uroczystości, ale także w stylizacjach casualowych. Na chłodniejsze letnio-wiosenne dni do pracy czy spotkanie ze znajomymi można założyć marynarkę w kolorze purpurowego różu. Do tego można dobrać zwykle dżinsy, np. boyfriendy lub klasyczne cygaretki. W stylizacjach casualowych dobrze sprawdzi się także spódnica w kolorze purpurowego rożu - w szczególności o kroju ołówkowym, który idealnie podkreśla kobiece kształty. Nie należy zapominać również o spodniach w tym kolorze, w tym szczególności typu culotte (szerokie spodnie do kolan) oraz luźnych bluzkach i koszulach. Przy czym należy pamiętać, że z ubraniami w kolorze purpurowego różu łatwo przesadzić, dlatego lepiej zestawiać je ze stonowanymi i delikatnymi dodatkami.

Reklama