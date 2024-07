1 z 15

Ten sezon należy do futra! I to najlepiej we wszystkich kolorach tęczy! Futerko pojawia się w najbardziej zaskakujących miejscach. Zdobi między innymi najmodniejsze torebki. Z niebieskim futrzanym puzderkiem pojawiła się na przykład Ada Fijał (zobacz: W zimę nawet torebka nosi futerko! Zobacz nowy trend! SHOPPING). Futrem porosły również… buty. Mogą to być seksowne szpilki, ale mogą też być futrzane klapki, w jakich spacerowała ostatnio Rihanna. Prawdziwym hitem są też futrzane kamizelki (zobacz: Zimno? Tak jak Ola Ciupa wybierz futrzaną kamizelkę! To must have sezonu SHOPPING) i płaszcze. A najbardziej pożądane są te różnokolorowe. Taki płaszcz z dumą prezentowała chociażby Kendall Jenner. Ale to nie wszystko! W sklepach widzieliśmy również futrzane naszyjniki i kolczyki.

A wy co sądzicie o tym trendzie? Hot or not?

