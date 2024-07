Mokasyny są jednym z najpopularniejszych typów obuwia na lato i wiosnę. Łączą w sobie elegancję szpilek z wygodą butów sportowych. Idealnie wpasowują się w niemalże każdą stylizację. Z powodzeniem można łączyć je zarówno z dżinsami i T-shirtem, jak i z bardziej eleganckim strojem – spódnicą ołówkową i klasyczną białą bluzką.

Mokasyny, zwane również loafersami, są rodzajem obuwia, które noszone jest zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Mają one swoją wielowiekową tradycję, bowiem niegdyś były głównym typem butów noszonych przez Indian. Pierwotnie były wykonywane ze skóry: jelenia, łosia lub bizona amerykańskiego.

Lakierowane mokasyny

Mokasyny lakierowane, chociaż kojarzą się ze stylem eleganckiej kobiety, pasują także do mniej oficjalnych strojów. Klasyczne czarne buty najlepiej zakładać do trencza (dwurzędowy płaszcz, ściągnięty szerokim paskiem), spodni w kant i koszuli. Natomiast mniej formalne mokasyny lakierowane, np. srebrne, złote i burgundowe, z powodzeniem można nosić do zwykłych dżinsów, nieformalnych spódnic i T-shirtów. Dobrym pomysłem jest także wybór mokasynów w stylu boho (z frędzlami). Tego typu buty dobrze wyglądają z ubraniami w stylu indie (z ponczami, skórzanymi spodniami i koszulkami z nadrukiem).

Mokasyny na obcasie

Mokasyny to buty, które doskonale sprawdzają się w sezonie przejściowym: między wiosną, a latem i między latem a jesienią. Można nosić je zarówno do pracy, jak i na spotkania towarzyskie. Chociaż pierwotnie mokasyny były butami na płaskiej podeszwie, obecnie w wielu sklepach można znaleźć loafersy na obcasie. Jest to idealne rozwiązanie dla niskich kobiet. Tego typu buty pasują do stylizacji eleganckich, np. spodni cygaretek lub w kant, spódnicy ołówkowej czy eleganckiej sukienki „tuby”. Wpasują się także w ubiór miejski, dobrze współgrają z dżinsami i luźną marynarką. Odradza się natomiast zakładanie mokasynów na obcasie do lekkich, zwiewnych sukienek czy spódnic, ponieważ mogą one sprawiać wrażenie „ciężkich”.

Sportowe mokasyny

Sportowe mokasyny to najczęściej buty materiałowe, wiązane lub wkładane. Tego typu obuwie bardziej przypomina tenisówki niż klasyczne loafersy. Najlepiej zakładać je do stylizacji sportowych: dresów i bluz. Dobrze sprawdzą się także przy krótkich spodenkach i dżinsowych spódniczkach.